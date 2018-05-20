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Spor

Kars'ta şampiyonluk coşkusu

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup edeb Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu

20 Mayıs 2018 01:51

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup edeb Galatasaray, Süper Lig\'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu.
Galatasaray\'a Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 66\'ncı dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig\'i 75 puanla şampiyon tamamladı.  Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasıyla sokaklar adeta sarı kırmızı renge büründü. Şampiyonluk sonrasında Kazımpaşa Caddesi Aslan Heykeli, Atatürk Caddesi At Heykeli önünde ellerinde sarı kırmızı bayrak, flama ve meşaleleri ile toplanan yüzlerce Galatasaraylı taraftar şampiyonluk sevincini kutladı.
Kars\'ta bir araya gelen taraftarlar, daha sonra araçları ile şampiyonluk turu attı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri arasında şampiyonluk kutlaması yapa taraftarlar daha sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kutlamalardan detaylar

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