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Kars'ta lapa lapa kar

KARS, (DHA)- KARS’ta, gün boyu etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı

21 Nisan 2018 05:04

KARS, (DHA)- KARS’ta, gün boyu etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde hava sakinken, Kars-Digor-Iğdır Karayolu Harlar mevkiinde şiddetli kar yağışı göründü. Birçok aracın kayarak yoldan çıktığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda Karayolları 18\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve ağır seyretmeleri konusunda uyarırken, bazı sürücüler bunu şaka sandı. Hanlar Mevkiine geldiklerinde ise kar yağışı ve kayan TIR\'ları gördüklerinde geri dönmek zorunda kaldılar. Bahar mevsimi nedeniyle yazlık lastikleriyle zincirsiz yola çıkan sürücüler, karla karşılaşınca önce şaşırdılar sonra da yol açıktır düşüncesiyle devam ettiler. 2286 rakımlı Hanlar mevkiine geldiklerinde kar yağışının artması ve yaklaşık 10 santime ulaşmasıyla rampada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktılar.
Karayolları 18\'İnci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme çalışması başlattığı yolda, Gürcistan’dan Iğdır’a doğru gitmekte olan TIR\'da yoldan çıktı. TIR sürücüsü Özdemir Güler, Gürcistan’dan Iğdır’a gitmek üzere yola çıktığını ancak kar yağışı nedeniyle TIR\'ın yoldan çıktığını söyledi. Sürücü Güler, ”Böyle bir şey beklemiyordum hazırlıksız yakalandım. Valla bu ayda karın yağması bizi şaşırttı, yarını bekleyeceğiz” diye konuştu.
Yolda kalanlardan Berke İlgar ise kar yağışına ilk başta inanmadıklarını anlatarak, “Görüyorsunuz nisan ayında kar yağıyor anlatmaya gerek yok. Allah nasip ederse yazı da göreceğiz. Yola çıktık kar yağışını beklemiyorduk şimdi geri dönüyoruz. Millet kar yağdığını söyledi biz inanmadık geldik, gerçekten de kar yağıyor. Nisan şakası diye inanmadık ama gerçekten kar yağıyor\" dedi.
Akşam saatlerinde kara yakalanan vatandaşlardan Müslüm Köyme de Nisan ayında yağan karın şaşırttığını belirterek, “Hastaneye gittik ve geri dönerken zor anlar yaşadık. Bu ayda kar yağışını beklemiyorduk yolda kaldık yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz.\" diye konuştu.

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