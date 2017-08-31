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Kars'ta 5 terörist öldürüldü

KARS, (DHA) - KARS'ın Kağızman İlçesi'nde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 5 terörist ölü ele geçirildi

31 Ağustos 2017 22:46

KARS, (DHA) - KARS\'ın Kağızman İlçesi\'nde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK\'lı 5 terörist ölü ele geçirildi.
Kağızman İlçesi Çemçe Madur bölgesinde PKK\'lı bir grup teröristin tespit edilmesinin ardından bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kars Valisi Rahmi Doğan, Nisan ayından itibaren bölgede aralıksız devam eden operasyoda bugüne kadar 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edidildi.

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