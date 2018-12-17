Karşıyaka'ya teselli

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta cumartesi günü Elaziz Belediyespor karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen son dakikalarda kalesinde gördüğü golle beraberliğe razı olan Karşıyaka, pazar günü alt sıralardaki rakiplerinin de takılmasıyla devreyi rahat bitirdi. Grupta düşme hattındaki Pazarsopr ve Bergama Belediyespor, haftayı mağlubiyetle kapattı. Kemerspor 2003 ise Sultanbeyli Belediyespor\'la sahasında yenişemedi.

Grupta bir dönem son sıraya kadar gerileyen Karşıyaka, aldığı 1 puanla ilk yarıyı 21 puanla, düşme hattının 6 puan üzerinde tamamladı. Son 2 maçtır galip gelemeyen yeşil-kırmızılılar, Play-Off barajının da 6 puan gerisinde yer alıyor. İzmir ekibinde Elaziz karşısında takımın 2\'nci golünü kaydeden Battal, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.