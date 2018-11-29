Karşıyaka'ya şok ihtar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta tarihi borç yüküyle amatöre düşmemek için savaşan Karşıyaka\'da eski başkan Mutlu Altuğ\'un geçen yıl kulüp dışından senelik 60 bin Euro (Günlük kurla 355 bin TL) maaşla danışman olarak anlaşmaya vardığı ortaya çıkan Cemile Aylin Arslan, yeşil-kırmızılılara ihtar çekip tüm alacağının yanı sıra tazminat talep etti. İstanbul Beşiktaş 7. Noterliği aracılığıyla 8 Kasım\'da Kaf-Kaf\'a ihtar gönderip 7 gün içinde alacağının ödenmesini talep eden Arslan, kulüpten 20 bin Euro tazminat olmak üzere toplam 66 bin 800 Euro (395 bin TL) istiyor. Noter kanalıyla Karşıyaka\'ya gönderdiği ihbarnamede ikamet adresi olarak Lihtenştayn\'ı gösteren Arslan, Altuğ\'un kendisiyle 5 Temmuz 2017 tarihinde kulüp adına aylık 5 bin Euro karşılığında hizmet danışmanlık sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

Altuğ\'dan kulüp adına Temmuz ve Ağustos 2017\'de toplam 10 bin Euro danışmanlık ücretini aldığını açıklayan Cemile Aylin Arslan, ardından yıl sonuna kadar 4 aylık alacağını tahsil edemediğini iddia etti. 27 Aralık 2017\'de görevinden istifa eden Mutlu Altuğ\'la 23 Aralık 2017\'de ibraname protokolü imzaladığını belirten Arslan, kulübün bu tarihte 50 bin Euro danışmanlık ücreti, 20 bin Euro tazminat olmak üzere alacağının 70 bin Euro olduğunu kabul ettiğini savundu. Protokole göre alacağının 80 bin TL olarak ödeneceğini ancak 15 bin TL ödeme dışında para alamadığını söyleyen Arslan, protokolün bozulması nedeniyle tüm parayı tahsil etme hakkının doğduğunu savunup bu miktar düştükten sonra kalan 66 bin 800 Euro\'nun kendisine ödenmesini istedi.

MİLLİ FUTBOLCULARLA DAVALIK OLMUŞTU

GEÇEN yıl danışman olarak anlaştığı Karşıyaka\'dan 66 bin 800 Euro ücret talep eden Cemile Aylin Arslan, daha önce milli futbolcular Hamit ve Halil Altıntop\'u dolandırdığı iddiasıyla ilgili davada hapis yattı. Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu\'nda çalıştığı dönemde 2006 yılında Altıntop kardeşlerin hesaplarına geçmesi gereken toplam 427 bin TL milli maç primini kurum çalışanı diğer 2 kişiyle birlikte hesabına geçirmekten, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 17.5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı.

2009 yılında başlayan davada bir süre cezaevinde tutuklu kalıp tahliye edilen Cemile Aylin Arslan, ardından 8 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış, dava temyize gitmişti. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra 20 Ocak\'ta Turgay Büyükkarcı\'nın göreve seçildiği olağanüstü genel kurulun iptal edilip karar kesinleşinceye kadar yönetime kayyum atanması talebiyle kulübe dava açan Mutlu Altuğ\'un tedbir talebi, Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmemiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi de Altuğ\'un ara kararla ilgili itirazını reddetmişti.