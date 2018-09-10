Karşıyaka'ya SGK müjdesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düşen Karşıyaka\'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını taksitlendiren yönetim, 258 bin TL tutarındaki ilk taksit ödemesini kendi içinden yapıp yapılandırmayı aksatmadı.

Karşıyaka\'da geçen sezon aralık ayında istifa ederek 20 Ocak\'taki kongrede yönetimi Turgay Büyükkarcı\'ya devreden Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin, Mayıs 2016\'da göreve geldikten sonra aradan geçen 1.5 yılda SGK\'ya güncel ve geçmiş borç ödemesi yapamadığı ortaya çıkmıştı. SGK borçlarını 2014 yılında torba yasa kapsamında taksitlendirip 84 ayda, 42 eşit taksitle ödemeyi taahhüt eden Karşıyaka\'da ödemeler aksayınca yapılandırma bozulup borcun üstüne faiz yükü binmeye başladı.

Tarihi borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı yönetimi, SGK\'yla görüşüp kuruma olan borçları yeni torba yasa kapsamında tekrar taksitlendirdi. İlk ödemeyi gerçekleştirip yapılandırmayı başlatan Karşıyaka, geçmiş borcunu 72 ayda 36 taksitle kapatacak. Öte yandan Karşıyaka\'da Düzcespor maçında köprücük kemiği kırılan sağ bek Mustafa Değirmenci\'nin 1.5 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, teknik heyet ve futbolcu arkadaşları, Mustafa\'yı ailesiyle yaşadığı evinde ziyaret edenek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karşıyaka, Türkiye Kupası\'nda perşembe günü Nazilli Belediyespor deplasmanına çıkıp ligde pazar günü Kemerspor 2003\'ü ağırlayacak.

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