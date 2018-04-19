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Spor

Karşıyaka'ya bir maç ceza

İZMİR, (DHA) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka'ya son Karagümrük maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir maç seyircisiz oynama ve 6 bin TL ceza verdi

19 Nisan 2018 20:27

İZMİR, (DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka\'ya son Karagümrük maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir maç seyircisiz oynama ve 6 bin TL ceza verdi. Kaf-Kaf, 29 Nisan\'da Fethiyespor\'la oynayacağı son iç saha maçına taraftarından yoksun çıkacak. Yeşil kırmızılılarda yönetim, dönemindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili disiplin kuruluna sevkedilen Eski Başkan Mutlu Altuğ\'a kuruldan ceza çıkmaması üzerine açıklama yaptı. \"Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinde konuşulan, \'Mutlu Altuğ affedildi\' konusuna açıklık getirmek istemekteyiz\" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
\"Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki Mutlu Altuğ ile ilgili olan şikayetlerin cezai suç olduğunu bilmemize karşın kendi iç kurullarımızı yok saymamak adına kendisini disiplin kuruluna gönderdik. Disiplin kurulumuz yaptığı değerlendirme sonucunda  konuların disiplin suçu değil, cezai suç açısından ilgili mahkemelerce karar verilmesi gereken nitelikte olduğundan hareketle bize hukuk yolunu önermiştir. Hukuk yollarını kullanma konusunu da ilk yönetim kurulu toplantımızda değerlendireceğimizi camiamızın bilgisine sunarız.\"

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