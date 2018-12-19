Karşıyaka'ya 19.12 hediyesi

İZMİR, (DHA)

Karşıyaka\'nın kuruluş yılı olan 1912\'yi sembolize ettiği için senelerdir Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık\'ta Yelken Federasyonu\'ndan yeşil-kırmızılı kulübe özel hediye geldi.

Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Karşıyakalılar Günü\'nde, yeşil-kırmızılıların yelken şubesine 3 optimist, 2 laser tekne hediye etti. Karşıyaka Yelken Tesisleri\'nde düzenlenen törene Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, Yelken Şube Başkanı Seyhan Evlioğlu katıldı.

Karşıyaka Yönetimi, Dünya Karşıyakalılar günü nedeniyle yayınladığı mesajda, \"Bugün, Dünya Karşıyakalılar Günü. Bir asırı aşkın süredir aynı ülküde hareket eden bir topluluk olmayı başaran nadide kulüplerin başında gelen Karşıyaka Spor Kulübü\'nün ve bu ailenin parçası olmuş, yüreği Karşıyaka sevgisi ile çarpan, birbirinden değerli her üyesinin günü. Her gün olduğu gibi bugün de armasında Türk Bayrağı\'nı gururla taşıyan bir camiaya mensup olmanın kıvancını yaşıyoruz. 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü kutlu olsun\" ifadelerine yer verdi.

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