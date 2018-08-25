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Spor

Karşıyaka'nın umudu altyapı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Yeni kulüp yapılanması çerçevesinde yarışmacı branşlarda altyapıya yönelen Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, birkaç yıl içinde kendi gençleriyle düzlüğe çıkacaklarını söyledi

25 Ağustos 2018 16:51

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Yeni kulüp yapılanması çerçevesinde yarışmacı branşlarda altyapıya yönelen Karşıyaka\'da başkan Turgay Büyükkarcı, birkaç yıl içinde kendi gençleriyle düzlüğe çıkacaklarını söyledi. Transfer yasaklısı olarak üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan futbol takımında Mustafa Aşan dışındaki tüm futbolcuların altyapı patentli olduğu İzmir ekibinde başkan Büyükkarcı, \"Futbol altyapısında atağa kalkıp yeni okullar açtık, spor okulu öğrencisi ve lisanslı futbolcu sayımızı artırdık. Türkiye çapını tarayıp yetenekli gençleri kulübe kazandırmayı da sürdürüyoruz\" diye konuştu.
Basketbolda Türkiye\'nin en kapsamlı altyapı organizasyonunu kurmaya çalıştıklarını söyleyen Büyükkarcı, \"Potada eşi görülmemiş bir altyapı atılımı yapıyoruz. A takımda 5 yabancı dışında kadro ağırlığını altyapı patentli oyuncularımıza verdik. Yıllardır A takımda altyapı oyuncularının forma giydiği voleybolda bu vizyonumuzu yeni salon ve spor okullarıyla sürdürüyoruz. Karşıyaka, sıkı mali disiplin ve özkaynaklarıyla ayağa kalkacak\" dedi. 
TFF 3. Lig\'de sezon öncesi Afyon kampını tamamlayan Karşıyaka, U19 takımıyla tesislerinde oynadığı maçı 7-2 kazandı. Yeşil-kırmızılılar, yarın saat 17.00\'deki son hazırlık maçında Söke\'de Sökespor\'la rakip olacak. 

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