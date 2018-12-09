Karşıyaka'dan yol kazası

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçerek Play-Off yarışına ortak olduktan sonra Sultanbeyli Belediyespor deplasmanını 3-1 kaybeden Karşıyaka, devrenin son haftasına moralsiz girdi.

Uzun süre eksik kadroyla mücadele edip haftalar sonra ilk kez maça tam kadro çıkan yeşil-kırmızılılar, bu mağlubiyetle 20 puanda kaldı. Özellikle ikinci yarıda sergiledikleri futbolun karşılığını alamamaktan yakınan teknik direktör Mesut Toros, \"İlk yarı iki takım da vasattı. Takım savunmasındaki tek hatadan gol yedik. İkinci yarıda göreve geldikten sonra kazandığımız maçlar dahil en iyi futbolu oynadık\" dedi.

Karşılaşmada 2 penaltılarının verilmediğini söyleyen Toros, \"Birçok pozisyondan yararlanamadık. Gol atıp beraberliği kovaladığımız anlarda bireysel hatadan üçüncü golü yedik. Sahadan puanla ayrılmaya alışmışken bu sonuçla yıkıldık. Ancak lig maratonunda mağlubiyetler olacak, önemli olan takım, taraftar, camia olarak kenetlenmeyi sürdürmemiz. Biz bu takıma güveniyoruz ve taraftarımızla yeniden çıkışa geçeceğiz\" şeklinde konuştu.

Öte yandan İzmir temsilcisinde sarı kart gören golcü Hakan Kuş, Elaziz Belediyespor\'la oynanacak ilk yarının son maçı öncesi cezalı duruma düştü.