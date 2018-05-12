Karşıyaka'dan vergi hamlesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA\'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Başkan Vekili Gökhan Şensan, kulübün geçmiş dönemde bozulan vergi yapılandırmasıyla ilgili İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

Kaf-Kaf, yeni çıkan torba yasa kapsamında gelen aftan yararlanıp hem vergi hem de 2014 yılında düzenlenen yapılandırılması geçen yıl bozulan Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını yeniden taksitlendirmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda eski yönetimin yönlendirme hatası nedeniyle Çiğli Vergi Dairesi\'nin, kulüp gelirlerinden vergi yapılandırmasına mahsuben 2021 yılına kadar önceden tahsilat yaptığı ortaya çıkmıştı.

Spor Toto gelirlerinden otomatik olarak kesilen bu para diğer alacaklı kurumlara yönlendirilmediği için SGK anlaşması bozulmuş, Yamanlar Vergi Dairesi ve Karşıyaka Vergi Dairesi\'ne geçmiş ve güncel borç ödenemediğinden kulübe faiz yükü binmişti. Çiğli Vergi Dairesi\'ne 1.8 milyon TL erken ödemesi bulunan Karşıyaka, bu parayı diğer vergi dairelerine yönlendirip ardından borçlarını yeniden taksitlendirmeyi talep ediyor. Eski futbolcularından Banahene\'ye perşembe gününe kadar yaklaşık 300 bin TL ödemediği takdirde FIFA tarafından amatör kümeye düşürelecek Kaf-Kaf\'a 1912 Karşıyaka Derneği, 5 bin TL\'lik katkı sağlama sözü verdi.