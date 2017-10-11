T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'dan taraftara çağrı

İZMİR, (DHA) KADINLAR Voleybol 1

11 Ekim 2017 16:24

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu\'ndaki ilk 2 maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0, Arkasspor\'u ise 3-1 mağlup ederek 2\'de 2 yapan Karşıyaka\'da Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, taraftarları pazar günü iç sahada oynanacak Sarıyer Belediyespor karşılaşmasına davet etti.

Sarıyer\'in ilk 2 maçını kaybetmesine rağmen ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu dile getiren Ergüven, \"Bizim için çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Kızlarımız taraftarımızın gücünü ve desteğini arkasında hissetmeli. Bu hafta futbol ve basketbol takımları deplasmana gidecek. Tüm Karşıyakalıları salona davet ediyorum\" dedi.

İç sahada 611 gündür maç kaybetmediklerini hatırlatan Başkan Ergüven, \"Tamamı altyapımızdan yetişen voleybolcularımız 18.6 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Desteğin en büyüğünü hak ediyorlar. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güvenimiz, inancımız tam. Üçte üç yaparak galibiyeti hep birlikte kutlamak istiyoruz\" diye konuştu.

Biletleri 10 TL\'den satılacak karşılaşmayı çocuk ve öğrenciler ücretsiz takip edebilecek. Grupta 2\'de 2 yapan diğer takımlardan Balıkesir BŞB ve Rota Koleji ile Manisa BŞB ve Salihli Bld\'nin bu hafta birbirlerine rakip olması yeşil-kırmızılılar için Sarıyer randevusunun önemini artırıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KADINLAR VoleybolLigiGrubuBüyükşehir BelediyesporArkassporKarşıyaka VoleybolBaşkanı Serkan ErgüvenSarıyer BelediyesporSarıyerErgüvenKızlarımızBuTüm KarşıyakalılarıBaşkan ErgüvenDesteğinTeknik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24