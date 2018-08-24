Karşıyaka'dan son provalar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını tamamlayan Karşıyaka, lig başlamadan son provaları bu hafta sonu yapacak.

İzmir\'deki ilk etapta oynadığı 4 hazırlık maçının 3\'ünü kaybettikten sonra Afyon\'daki özel maçlarda 5 galibiyet alarak iyi sinyaller veren İzmir temsilcisi, yarın sabah antrenmanında U19 takımı, pazar günü ise son provada Sökespor\'la karşılaşacak.

Söke\'deki maç saat 17.00\'de başlayacak. Karşıyaka, kamp dönüşü verilen bayram izninin ardından çalışmalara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde yeniden başladı. 38 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e düşen Karşıyaka, sezonun ilk maçında 2 Eylül Pazar günü deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak.

Van ekibini yeşil-kırmızılıların eski teknik patronu Feyyaz Uçar çalıştırıyor.