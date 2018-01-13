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Spor

Karşıyaka'dan kötü prova

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka, devre arası hazırlıkları kapmasında Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında 3'üncü Lig'de alt sıralarda yer alan Muğlaspor'a 2-1 mağlup oldu

13 Ocak 2018 16:29

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka, devre arası hazırlıkları kapmasında Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında 3\'üncü Lig\'de alt sıralarda yer alan Muğlaspor\'a 2-1 mağlup oldu. 
Karşıyaka, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Doğukan\'la skoru eşitlemesine rağmen sahadan üzgün ayrıldı. Teknik direktör Halim Okta, günde çift idman yapmanın yorgunluğu nedeniyle rakibe mağlup olduklarını, tüm oyunculara şans verdiğini ve güzel bir kamp geçirdiklerini dile getirdi.
Antalya kampını tamamlayan Karşıyaka, 16 Ocak Salı günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde hazırlıklarına devam edecek. Tesislerde çim sahayla birlikte tüm bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı, sulama sisteminin tekrar kullanılmaya başlandığı açıklandı. Bu arada yeni forma siparişlerinin de verildiği öğrenildi. 
Öte yandan Karşıyaka\'da alacaklarının yatırılmaması nedeniyle takımdan ayrılmaları söz konusu olan Abdülhamit, Mahmut ve Anıl\'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak.

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