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Spor

Karşıyaka'dan Folkart Yapı ile dev ortaklık

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TARİHİNİN en sıkıntılı günlerini geçiren Karşıyaka'dan kurtuluş için dev ortaklık

16 Ocak 2018 20:28

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TARİHİNİN en sıkıntılı günlerini geçiren Karşıyaka\'dan kurtuluş için dev ortaklık. İzmir\'de spor ve sanata yaptığı katkıyla dikkat çeken Folkart Yapı, aylardır yatırım ortağı arayan Karşıyaka\'yı şirketleştirmek için talip oldu. Geçtiğimiz günlerde sponsor Yaşar Holding\'in borcun 5\'te 2\'sini üstlenmesi koşuluyla kulübü şirketleştirmeye talip olduğunu açıklayan camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu, Folkart-Karşıyaka ortaklığında arabuluculuk yaptı. Bugün önce Yaşar Holding\'le görüşerek son kararlarını soran Torbaoğlu, ardından Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'la bir araya geldi. Folkart Towers\'taki toplantıda kulübün mali durumu masaya yatırıldı.
Sancak, toplantının ardından yeşil-kırmızılı kulübe yatırım yapma konusunda son kararını verdi. 20-21 Ocak\'ta yapılacak olağanüstü kongreden bu birleşme için onay çıkması halinde kulübün 60 milyon TL sınırına dayanan borcunun karşılıklı anlaşmalarla daha makul bir seviyeye indirilip temizleneceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar olan geçiş döneminde Karşıyaka camiası ve Folkart kurmayları ortak bir yönetim oluşturacak. Camiada ağırlığı bulunan Nazım Torbaoğlu, bu yönetimin oluşmasına da aracılık edecek. Yönetimde İzmir\'in tanınmış iş adamlarının da bulunacağı öğrenildi. Folkart, 2015-16\'de ve bu sezon Karşıyaka\'ya formada göğüs reklamı da vermişti.

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