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Spor

Karşıyaka'dan çıkarma

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) KARŞIYAKA yönetimi, Başkent Ankara ve İstanbul'a stat ile salon için çıkarma yapacak

24 Nisan 2018 13:59

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA yönetimi, Başkent Ankara ve İstanbul\'a stat ile salon için çıkarma yapacak.
Bu hafta İstanbul\'da Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu\'yla bir araya gelerek 3 yıldır yapılması planlanan 10 bin kişilik yeni salon projesini görüşecek yeşil-kırmızılılar, haftaya Ankara\'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi\'yle toplantı yaparak stat projesinin önündeki engelleri aşmak için yapılması gerekenleri masaya yatıracak.
Karşıyaka Belediyesi\'nin gerekçelerini açıklayıp inşaat ruhsatı başvurusunu kabul etmediği stada Çevre Bakanlığı kanalıyla ruhsat alınması planlanıyor.

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