Karşıyaka'da turnuva günü

İZMİR, (DHA)

PINAR Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi Karşıyaka Turnuvası\'na ev sahipliği yapacak. Turnuvanın ilk gününde yarın Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'nda saat 18.00\'de Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom karşılaşacak. Cuma günü aynı salonda saat 17.30\'da Türk Telekom-Galatasaray, cumartesi ise 17.00\'de Karşıyaka-Galatasaray maçları oynanacak.

Kaf-Kaf\'ın sezon öncesi ev sahipliği yapacağı ilk turnuva olan Karşıyaka Turnuvası\'nın maç biletleri 10 TL\'den satılacak. İzmir Emniyeti\'nin kararı gereğince Galatasaray taraftarları salona alınmayacak. Yeşil-kırmızılılarda A Milli Takım kadrosundan elenen guard Berk Uğurlu da takıma katılacak. Berk\'un dönüşüyle takımda yeni transfer Sek Henry dışında eksik kalmayacak.