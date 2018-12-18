Karşıyaka'da Toros'tan değerlendirme

İZMİR, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk yarıyı 21 puanla tamamlayan Karşıyaka\'da teknik direktör Mesut Toros, maratonun ilk etabını değerlendirdi.

Ligin 7\'nci haftası sonunda 5 puanla son sırada devraldığı yeşil-kırmızılıları 10 maçta 16 puanla düze çıkaran Toros, sosyal medyada taraftara yönelik bir açıklama yaptı. Toros\'un açıklamasında, \"Ligin 8\'inci maçında Kızılcabölükspor deplasmanıyla görevi aldığımız bu şanlı kulüpte, ilk yarının son haftasına kadar karşılaşmaların başından sonuna kadar ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışan futbolcularım, geçmişi başarılarla dolu değerli camiamız ve taraftarlarımızla birlikte büyük bir sinerji yaratarak devreyi 21 puanla bitirdi. İkinci yarıda aynı heyecanımızı, hırsımızı, yüreğimizi ve özgüvenimizi ortaya koyarak devam edeceğiz\" ifadeleri yer aldı.

Devre arasında 1 hafta izne çıkan yeşil-kırmızılı oyuncular, çalışmalara haftaya yeniden başlayacak.

JURİCEVİC\'E ÖZEL SÖYLEŞİ

Karşıyaka\'nın geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden efsane kalecisi Juricevic, 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü\'nde özel bir etkinlikle anılacak. Karşıyaka Belediyesi ve 1912 Karşıyaka Derneği\'nin organizasyonuyla Çarşı Kültür Merkezi\'nde unutulmaz kalecimiz Juricevic söyleşisi düzenlenecek. Saat 17.00\'de başlayacak organizasyona Juricevic\'in Karşıyaka\'dan eski takım arkadaşları katılacak. Modaretörlüğünü Vehbi Moğol\'un yapacağı organizasyonda İbrahim Koç ve Müjdat Bilgiç konuşma yapacak.