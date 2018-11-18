Karşıyaka'da Toros memnun 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta evinde Play-Off mücadelesi veren Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor\'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka\'da teknik direktör Mesut Toros, ligde alınan her puanın çok önemli olduğunu söyledi. Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğu nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, \"Bu hafta Doğukan sakatlığı, Cenk ve Anıl cezalı olmaları nedeniyle forma giyemedi. Mücadele anlamında yükselişteyiz. Rakibe 90+2. dakikadaki dışında pozisyon vermedik. Hücumsal anlamda becerilerimizi geliştirmek istiyoruz\" dedi.

Çatalcaspor karşısında 3-4 net pozisyon bulduklarını belirtek teknik patron Mesut Toros, \"Battal\'ın bir şutu ve Harun\'la kaçırdığımız bir fırsat vardı. Onur\'un topu direkten döndü. Çocuklar mücadele gösteriyor. İyi yönden bakmak lazım. Gol yemedik, takım savunması oturdu. Pas oyunu ve oyuncularımızın hücumdaki becerilerini geliştirirsek daha iyi olacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu. Kaf-Kaf\'ta cezası sona eren stoper Cenk ve sağ bek Anıl gelecek hafta deplasmanda oynanacak Yeni Orduspor maçında forma giyebilecek.