T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da tarihi gün

İZMİR, (DHA) TARİHİ bir dönemeçte olan Karşıyaka'da tüm camianın merakla beklediği olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

19 Ocak 2018 14:55

İZMİR, (DHA)

TARİHİ bir dönemeçte olan Karşıyaka\'da tüm camianın merakla beklediği olağanüstü genel kurul yarın yapılacak. Ağır borç yükü ve şirketleşme görüşmelerinden sonuç alamayınca Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin istifa ettiği yeşil-kırmızılılarda Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi\'ndeki kongre saat 18.00\'de başlayacak.
Tüzük gereği 2 güne yayılacak kongrede ilk gün yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları okunacak, yönetim ibraya sunulacak. İkinci gün ise aynı saatte yeni yönetim seçilecek. Aylardır şirketleşerek dışarıdan ortak alıp borçlarından kurtulmaya çalışan Kaf-Kaf\'ta kongre öncesi son haftada Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, kulübün tamamına talip oldu. 
Pınar Karşıyaka\'nın 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding ise şirketleşme kararı alınırsa camianın takdirine göre basketbol şubesine talip olduklarını açıkladı. Kongrede kulübe sürpriz tekliflerin gelebileceği de iddia ediliyor. Şirketleşmeyle ilgili teklifler, kongre üyelerinin oyuna sunulacak. Sancak\'ın teklifinin kabul edilmesi durumunda sezon sonuna kadar camia içinden ve Sancak\'ın yakın çevresindeki işadamlarından bir yönetim kurulacak. Sezon sonuna kadar gerekli bütçe oluşturulacak. Bu yönetim bir yandan futbolda uçurumun kenarında olan kulübü yönetirken diğer yandan şirketi kurarak sezon sonunda Mesut Sancak\'la birleşmeyi sağlayacak.
SANCAK\'TAN HOLDİNGE ÇAĞRI
KARŞIYAKA\'da kurtuluş yolu olarak görülen şirketleşmenin karara bağlanıp yeni yönetimin seçileceği kongre öncesi kulübe talip olan Mesut Sancak, basketbol şubesinin yönetimini devralmak isteyen Yaşar Holding\'le görüştü. Sancak\'ın holding cephesine, \"Kulüp dernek olarak kalacaksa transfer yasağı desteğinizle açılmalı. Şirketleşecekse futbolu ben, basketbolu siz alın, borcu yarı yarıya ödeyelim veya ya siz tüm kulübü alın ya da kongre üyeleri uygun görürse ben alacağım\" dediği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TARİHİKarşıyakaAğırBaşkan Mutlu AltuğKarşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah DairesiTüzükAylardırKafKafFolkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SancakYaşar HoldingKongredeSancakSezonBuMesut Sancak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24