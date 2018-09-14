Karşıyaka'da Sümbül üzgün

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor\'a 2-0 yenilen Karşıyaka\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, kupadan elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

\"Biz hazırlık maçı bile olsa kazanmak için oynayan bir ekibiz\" diyen teknik patron Sümbül, \"Geçişlerde pas hataları ve top kayıpları yaptık. İki takım da pozisyon buldu ancak rakip olağanüstü iki gol attı. İyi mücadele ettik. Bazı olguların yerine oturması için zaman gerekli, sorunu çözeceğiz\" şeklinde konuştu.

Nazilli maçını unutup ligde pazar günü evlerinde oynayacakları Kemerspor 2003 müsabakasına odaklanacaklarını ifade eden Aytekin Sümbül, \"Bu hafta olmazsa olmaz niteğilinde bir maça çıkacağız. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Göreve yeni geldik. Bir sistem oturtmak için uğraş veriyoruz. Oyun anlayışımızı değiştirmek için çaba harcıyoruz. Takımda güç kaybı var. En kısa sürede iyi duruma geleceğiz\" dedi.

Sakat Mustafa Değirmenci\'nin forma giyemeyeceği Kaf-Kaf\'ta Arif\'in durumu belirsiz.