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Spor

Karşıyaka'da Sümbül tartışması

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftada tek galibiyet alarak düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde yer alan Karşıyaka'da tek basamak altında, düşme barajında bulunan Etimesgut Belediyespor'la oynanacak maç öncesi teknik direkt

10 Ekim 2018 16:58

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 6 haftada tek galibiyet alarak düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde yer alan Karşıyaka\'da tek basamak altında, düşme barajında bulunan Etimesgut Belediyespor\'la oynanacak maç öncesi teknik direktör Aytekin Sümbül\'ün koltuğu sallantıda. 
Taraftarlar, 2\'nci haftada Ufuk İskender\'in yerine geçen Sümbül\'e sosyal medyada sırt çevirerek, genç teknik adamı istifaya davet etti.
Aytekin Sümbül yönetiminde 5 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi alarak Alibeyköyspor deplasmanında beraberliği, uzatmanın son saniyesinde Doğukan\'ın frikik golüyle kurtaran Karşıyaka\'da bu hafta Etimesgut Belediyespor karşısında da puan kaybı yaşandığı takdirde genç teknik adamla yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. 
Son 3 yılda 2 kez küme düşen İzmir temsilcisi, evinde alt sıralardaki en yakın rakibine de mağlup olduğu takdirde düşme hattına gerileyecek. 

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