T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da sorun çözüldü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir yandan düşme hattından kurtulmaya çalışan diğer taraftan da şirketleşme görüşmeleri kapsamında borçları ödenebilir seviyeye çekmeye getirmek isteyen Karşıyaka, eski futbolculardan Ahmet Arı'nın

06 Mart 2018 15:19

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta bir yandan düşme hattından kurtulmaya çalışan diğer taraftan da şirketleşme görüşmeleri kapsamında borçları ödenebilir seviyeye çekmeye getirmek isteyen Karşıyaka, eski futbolculardan Ahmet Arı\'nın alacak dosyasını kapattı. 
Kariyerinde 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında 1.5 yıl forma giydiği yeşil-kırmızılılardan faizler ve yargılama masraflarıyla birlikte 386 bin TL alacaklı olan tecrübeli futbolcu, yönetimin uzun pazarlıkları sonucu alacağını 70 bin TL\'ye kadar indirdi. 
Ahmet\'e kendi içinden oluşturduğu kaynakla parayı ödeyen yönetim, dosyayı kapattı. Karşıyaka\'da 20 Ocak\'taki olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim daha önce de Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'ın mali desteğiyle eski yabancı futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho\'yla anlaşarak FIFA\'nın karara bağladığı 18 puan silme cezasından son anda kurtulmuştu. 
Öte yandan Karşıyaka, Zonguldak Kömürspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLig Beyaz GrupKarşıyakaAhmet ArıTLOcakFolkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SancakShukurov KovalchukJuninhoFIFAKarşıyaka Zonguldak Kömürspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24