Karşıyaka'da seferberlik

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - ESKİ futbolcularından Banahene\'nin ödenmeyen 56 bin 500 Euro alacağı nedeniyle amatör kümeye düşürülmenin eşiğinde olan 106 yıllık kulüp Karşıyaka\'da borcun kapatılması için seferberlik ilan edildi. 17 Mayıs Perşembe gününe kadar bu borcu kapatmadığı takdirde FIFA tarafından küme düşürülecek Karşıyaka\'da yönetim, parayı kendi içinden toplayacak. Alacakları yüzünden Futbol Federasyonu\'na başvurmaya başlayan mevcut oyuncular ve FIFA\'lık olan diğer borçlar için de kaynağa ihtiyacı olan kurmaylar, 1912 Karşıyaka Derneği, Karşıyaka Sanayici ve İş Adamları Derneği gibi kuruluşlara da kulübe destek olma çağrısı yaptı. Taraftarlar ise kulübe destek vermek için sosyal medyada çeşitli yardım kampanyaları düzenlemeyi tartışıyor.

Karşıyakalılar, yönetimden basketbolda Banvit\'le oynanacak sezonun son iç saha maçının biletlerinin zamlı satışa sunulmasını, kulüp için anahtarlık ve rozet satışı yapılmasını istedi. Yönetimin pazarlığa giriştiği Banahene\'nin alacağında bir miktar indirim yapmayı da kabul ettiği öğrenildi. Karşıyaka\'da 2012-13 sezonunda forma giyen Ganalı futbolcu, geçen Ekim 2017\'de de alacağı yüzünden FIFA kanalıyla takımın 3 puanını sildirmişti. Karşıyaka, sezonun ilk yarısında aldığı puan silme cezaları ve transfer yasağıyla 38 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e düşmüştü. Eski futbolculardan Makukula, Okan Şahingöz, Kovalchuk, Shukurov ve Juninho\'dan kaynaklı borçlar yüzünden FIFA\'dan gelen toplam 30 puan silme cezasının önüne ise kampanya yapan taraftarlar, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve mevcut yönetim geçti.