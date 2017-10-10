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Spor

Karşıyaka'da seferberlik

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçtır galip gelemeyen, deplasmanda ise geçen sezondan bu yana 10 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Karşıyaka'da Gümüşhanespor mücadelesi öncesi seferberlik ilan edildi

10 Ekim 2017 17:54

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 5 maçtır galip gelemeyen, deplasmanda ise geçen sezondan bu yana 10 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Karşıyaka\'da Gümüşhanespor mücadelesi öncesi seferberlik ilan edildi. Zirve takipçisi rakiple cumartesi günü oynanacak kritik maç öncesi galibiyet primi 100 bin TL olarak belirlendi.
Primin 50 bin TL\'lik kısmını Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın, 50 bin TL\'sini ise yönetimin karşılayacağı açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda iç sahadaki son Pendikspor karşılaşması sonrası kendilerine tepki gösteren bir grup taraftarla tartışıp gerilen futbolular ile teknik heyet, yemekte buluşup moral depoladı.
Karşıyaka\'da Başkan Mutlu Altuğ da 2012-13 sezonundan kalan 56 bin 500 euro alacağı nedeniyle kulübe FIFA kanalıyla 3 puan silme cezası getiren eski futbolculardan Emmanuel Banahene\'yle İstanbul\'da buluştu. Ödeme şartlarında anlaşma sağlanan Ganalı futbolcunun cuma gününe kadar kulübe alacağı bulunmadığına dair yazı vermesi bekleniyor. Banahene\'den muvafakatname aldıktan sonra Karşıyaka\'nın gözü dosyayla ilgili itirazda bulunulan CAS\'ın (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) kararında olacak. Futbol Federasyonu, Banahene\'nin alacağı nedeniyle gelen puan silme cezasını puan tablosuna yansıtmıştı. Altuğ, alacakları yüzünden puan silme riski bulunan Makukula, Ofoedu, Shukurov\'la da temasa geçti.

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