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Spor

Karşıyaka'da rapor krizi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, 23 Ocak'ta görevine son verilen teknik direktör Halim Okta'nın yardımcılarıyla ise halen yollarını ayıramadı

07 Şubat 2018 17:17

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, 23 Ocak\'ta görevine son verilen teknik direktör Halim Okta\'nın yardımcılarıyla ise halen yollarını ayıramadı. 
Karşıyaka\'da Mutlu Altuğ başkanlığındaki eski yönetimin, 23 Ekim\'de işbaşı yapan Okta\'yla sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken teknik adamın ekibinde A takımda göreve başlayan yardımcıları Selçuk Tarakçı ve Yunus Murat Ceylan\'la ise 1.5 yıllık sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Yeni yönetim, sözleşmelerini feshetmek için kontrat dönemlerindeki tüm alacaklarını talep eden iki antrenörle anlaşmaya varamadı.
Karşıyaka, bu periyotta 24 Ocak\'ta Cihat Arslan ve ekibiyle anlaşırken altyapıyla antrenmanlara çıkması istenen Tarakçı ve Ceylan, o tarihten bu yana 2 haftadır tesislere uğramayarak kulübe 2 şer kez istirahat raporu gönderdi. Antrenörlerin tavrına tepki gösteren Karşıyaka yönetimi, görev yapmalarına engel sağlık sorunu olmamasına rağmen istirahat raporlarını yazan doktorlarla ilgili şikayetçi oldu. Karşıyaka\'da Okta\'yla birlikte kulüple antrenörlük sözleşmesi yapmasına rağmen antrenman ve maçlara çıkmayan Murat Sır\'ın sözleşmesi de geçen hafta 5 bin TL karşılığında feshedildi.
KOVALCHUK VE JUNİNHO TELAŞI
Eski yabancı futbolculardan Shukurov\'u pazartesi günü İzmir\'e getirerek ödeme yapan ve 6 puan silme cezasından son anda kurtulan Karşıyaka, 251 bin Euro alacaklı Kovalchuk ve faizlerle birlikte alacağı 460 bin Dolar\'a çıkan Juninho yüzünden her an 12 puan silme cezası alabilir. Bütün itiraz yolları kapanan ve dosyalarla ilgili pazarlığa girişen yönetim, alacaklarında indirim yapmak için futbolcular ve avukatlarıyla temas halinde. Kovalchuk\'la yapılan birebir görüşmelerde alacağında indirim için yol alındı. Futbolcunun İzmir\'e gelmesi bekleniyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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