Karşıyaka'da program netleşti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde hazırlanan Karşıyaka\'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, 20 Ocak\'ta tekrar başlayacak lig maratonu öncesi 9 Ocak\'ta Tire Tayfur Çiçek Stadı\'nda Tire 1922, 13 Ocak\'ta ise Buca\'da Bucaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Yeşil-kırmızılılar, 6 Ocak Pazar günü için de rakip arıyor.

Yönetimin Van mücadelesi öncesi takıma mali destek sağlamak için başlattığı hatıra bileti kampanyası sürüyor. Karşıyaka, kampanya kapsamında Mavişehir\'de bulunan bir alışveriş merkezine stand açtı. Standtan 18 Ocak\'a kadar 25 TL karşılığı bilet alınabilecek.