Karşıyaka'da öncelik FIFA'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e 38 yıl sonra dönen ve eski futbolcularından Banahene\'ye olan borcu nedeniyle tarihinde ilk kez amatöre düşürülme tehlikesi yaşayan Karşıyaka\'da yönetim, yeni sezonda önceliği FIFA dosyalarının tamamını temizlemeye verecek. Bu sezon ilk yarıda takımın 3 puanını sildiren Banahene\'yle 56 bin 500 euro alacağında indirim yapma konusunda anlaşan ve küme düşürülmemek için FIFA kanalıyla yapılan yazışmaların tamamlanmasını bekleyen İzmir temsilcisi, başını ağrıtan Ofoedu, Fall ve Duric\'e olan borçları da kapatmaya çalışıyor. Yeşil-kırmızılılarda 2013-2015 arasında 1.5 sezon forma giyen ve alacağı nedeniyle Ekim 2016\'da kulübe FIFA\'dan 2 dönem transfer yasağı getiren Ofoedu\'yla yönetimin pazarlığı sürüyor.

Nijeryalı oyuncunun kulüpten faizleriyle birlikte FIFA kanalıyla kesinleşmiş 70 bin dolar alacağı var. 2015-16 sezonunda forma giyen isimlerden Fall ve Duric\'in alacak dosyaları halen FIFA\'da görüşülüyor. Kulüpten 170 bin euro alacaklı Fall, yönetimin parasında indirim yapma talebine olumlu yaklaştı. Faizleriyle 180 bin euro civarında alacağı olan Duric\'ten ise geri dönüş olmadı. Bu sezon daha önce Shukurov, Juninho, Kovalchuk, Makukula, Okan Şahingöz gibi isimlerin dosyalarını kapatan Karşıyaka, bu yabancı futbolcuların alacakları temizlenirse yıllardır başını ağrıtan FIFA kanalıyla gelmesi muhtemel transfer yasağı, puan silme ve küme düşürülme tehlikelerinden tamamen kurtulacak. Kulüpten alacakları kalan Kvesic ve Tisdell\'in dosyaları Futbol Federasyonu\'nda görüşülüp karara bağlandı.