Karşıyaka'da Okta dönemi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta borçları nedeniyle FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı silinen, 7 haftadır galip gelemeyince 1 puanla düşme hattında kalan Karşıyaka\'da istifa eden Atilla Güneş\'in yerine teknik direktörlük için Halim Okta ile prensipte anlaşıldı. Beşiktaş\'ın eski futbolcularından olan 51 yaşındaki Okta, daha önce Kartalspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa\'da altyapılarda görev aldı, kısa bir süre Bayrampaşa\'yı çalıştırdı.

Son olarak bu sezon yine Beşiktaş\'ta U21 takım antrenörlüğü yapan Okta\'nın sözleşme imzaladıktan sonra takımın başında antrenmana çıkacağı öğrenildi. Okta\'nın kritik süreçte futbolculara ağabeylik yapacağı belirtildi. Yeşil-kırmızılılarda sponsor Şevket Pehlivan\'ın istifasından sonra 1 aydır yönetimi olmayan futbol şubesine ligin geri kalan kısmında geçen sezon yönetimde yer alan Oktay Yeşil\'in başkanlık yapacağı öğrenildi.

ZEHRA AKPINAR\'DAN ÖRNEK BAĞIŞ

Eski futbolcularından Okan Şahingöz\'ün 340 bin TL tutarındaki yetiştiricilik bedelini çarşamba gününe kadar ödemediği takdirde FIFA\'dan 9 puan silme cezası daha alacak Karşıyaka\'da taraftarın sosyal medyada başlattığı destek kampanyasına Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın eşi Zehra Akpınar da katıldı. Gastroenteroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Zehra Akpınar, kampanyaya 1 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Akpınar, \"Karşıyaka Spor Kulübü\'nün içinden geçtiği kötü süreç, gönül bağı olan herkesin vicdanını yaralıyor. Ben de okyanusta bir damla su olabilmek adına üzerime düşen görevi yaptım. Bir aylık maaşımı bağışlayarak bir nebze de olsa destek olmaya çalıştım. Dilerim herkes aynı bilinçle hareket eder ve bu sıkıntılı günleri el ele atlatırız\" dedi. Karşıyaka\'da dün akşama kadar kampanyaya destek sözünün 101 bin 556 TL olduğu ancak bu rakamın 13 bin 386 TL\'lik kısmının belirlenen banka hesabına yatırıldığı belirtildi.

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