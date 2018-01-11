T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da ödeme yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

11 Ocak 2018 18:41

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka\'da bugün 3 futbolcuya toplam 265 bin TL ödeme yapması gereken yönetimin gerekli kaynağı yaratamadığı öğrenildi.
Alacaklarının yatırılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazanan; ancak yönetime süre veren orta saha oyuncusu Mahmut Temür ve sağ bek Abdülhamit Yıldız\'a bugün toplam 100 bin TL ödenmesi gerekiyordu. Alacağı 165 bin TL nedeniyle kulübe ihtarname çeken sol bek Anıl Çıracı da parası yatırılmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandı.
20 Ocak\'taki genel kurulda görevi bırakmaya hazırlanan yönetimin, 3 oyuncuyu takımda kalmaları yönünde ikna etmeye çalıştığı ve kaynak arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Transfer yasağı bulunan Karşıyaka, kongrede şirketleşerek borçlarından kurtulmayı planlıyor. İkinci yarı öncesi Can Erdem ve Ali Say\'la vedalaşan yeşil-kırmızılılarda Mahmut, Abdülhamit ve Anıl\'ın durumları belirsiz.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Beyaz GrupKarşıyakaTLAlacaklarınınMahmut TemürAbdülhamit YıldızAlacağıAnılOcakTransferCan ErdemAli SayMahmut Abdülhamit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24