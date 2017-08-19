Karşıyaka'da Mutlu Çelik pazartesi başlıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Karşıyaka\'da futbol takımına sponsor olup şube başkanlığı görevine getirilen Şevket Pehlivan\'ın yardımcısı olarak seçtiği eski hakemlerden Mutlu Çelik, pazartesi günü işbaşı yapacak. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle takımla sürekli bire bir ilgilenemediğini, Çelik\'in kulüpte kendisinin vekili olarak görev yapacağını söyleyen Şube Başkanı Şevket Pehlivan, \"Mutlu Çelik\'in net görev tanımı, ünvanının sportif direktör mü menajer mi veya genel kaptan mı olacağı salı günkü yönetim kurulu toplantısında belli olacak\" diye konuştu.

Karşıyaka\'da Çelik\'i göreve getirmesi nedeniyle Başkan Mutlu Altuğ\'la arasına kara kedi girdiği iddia edilen Pehlivan, \"Altuğ\'la önceki gün yurt dışından dönünce toplantı yaptık. Aramızda sorun yok, yola devam kararı aldık. Kararları Başkan Altuğ ve yönetimle görüşerek alıyorum.

Başkanın Mutlu Çelik kararından da haberi vardı. Pazartesi günü Altuğ ve Çelik görüşüp tanışacak. Yalnızca bir internet sitesi yönetimin bu konuya olumsuz baktığını yazdı ama onlar da Altuğ\'un uyarasıyla yazıyı kaldırdı\" dedi. Muğla Marmaris\'te yaşayan 56 yaşındaki eski futbolcu Çelik, 1995-2004 yılları arasında hakemlik yaptı.

Karşıyaka\'da futbolcular, lig maratonu öncesi hafta sonunu izinli geçirecek. Yeşil kırmızılılar, 26 Ağustos Cumartesi günü Sakaryaspor\'la oynanacak sezonun ilk maçının hazırlıklarına pazartesi günü yeniden başlayacak. Sakarya\'da yeni yapılan stadın henüz tam olarak hazır olmadığı, eski Atatürk Stadı\'nın da bakımsız olduğu gerekçesiyle maçın Gebze\'de oynanmasının gündeme geldiği öğrenildi.

