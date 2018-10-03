Karşıyaka'da Mustafa Aşan şoku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta öne geçtiği Esenler Erokspor randevusunu 3-1 kaybederek iç sahada 3 maçta 2\'nci yenilgisini alan Karşıyaka\'da rakibin galibiyet golünden sonra kırmızı kart gören takım kaptanı Mustafa Aşan\'a ağır ceza geliyor. Mustafa, kırmızı kart pozisyonunda hakeme yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevkedildi. Talimatın 41. maddesi, TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan eylemleri içeriyor. Müsabaka görevlilerine yönelik hakaretlere 3 ila 7 maç arası ceza veriliyor.

PFDK, kararını yarın açıklayacak. Transfer yasağıyla elinde Mustafa hariç yalnız altyapı patentli oyuncular kalan yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Aytekin Sümbül, Onur\'un da sarı kart cezalısı olmasıyla alternatif arıyor. Mustafa Değirmenci\'nin de sakatlığının sürdüğü yeşil-kırmızılılarda Sümbül, bu hafta Kırşehir Belediyespor deplasmanında Mustafa Aşan\'ın yerine ön liberoda Fatih\'i, Onur\'un yerine ise defansın solunda Özgür\'ü oynatmayı planlıyor. Karşıyaka, ayrıca bu sezon oynadığı üst üste üçüncü iç saha maçında da kötü ve çirkin tezahürat yüzünden PFDK\'lık oldu. Cezalardan başı yanan Kaf-Kaf, sezonun ilk haftasında Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanında da aynı nedenden kurula sevkedilmişti.