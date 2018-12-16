Karşıyaka'da mücadele sevindirdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Elaziz Belediyespor karşısında 2 kez öne geçtiği mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamlayan ve devre arasına 21 puanla giren Karşıyaka\'da teknik direktör Mesut Toros, sahadan 1 puanla ayrılmalarına rağmen oyuncuların verdiği mücadelenin sevindirici olduğunu söyledi.

\"İlk 30 dakikada maçı koparabilirdik\" diyen deneyimli teknik adam, \"İki yarıda da pozisyonlar ürettik ancak futbolun meyvesi gol. Bireysel hatalardan goller yedik. Hakemin hızımızı kestiğini düşünüyorum. Ama çocukların mücadelesi ve inancı bizi memnun etti. Son dakikaya kadar maçı bırakmadılar, iyi mücadele ettik. Cefakar taraftarımıza da teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Yeşil-kırmızılılar evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak olumlu bir görüntü çizdi. Takımın giderek ivme kazandığını dile getiren teknik patron Toros, \"Devre arasında yapacağımız kampın ardından ikinci yarıda daha iyi bir Karşıyaka izleteceğiz\" yorumu yaptı.

Karşıyaka\'da ikinci yarının ilk haftasında İzmir\'de oynanacak Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi Hakan\'ın cezası biterken bu sezonki ilk golünü Elaziz Belediyespor\'a atan Battal ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

