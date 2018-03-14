Karşıyaka'da Mahmut kadro dışı

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta kurtuluş umutları azalan Karşıyaka\'da beklenen performansı bir türlü sergilemeyen takımın tecrübeli isimlerinden Mahmut Temür, teknik heyetin raporuyla kadro dışı bırakıldı.

\"Futbolcularımızın daha iyi olmaları için her şartı sağlıyoruz fakat haftalardır bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz\" diyen Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, \"Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda Mahmut Temür kadro dışı bırakılmıştır. Bu olağan, rutin bir işlemdir. Her oyuncu gerektiğinde kadro dışı bırakılabilir. Haftalardır alınan kötü sonuçları da kişilere bağlamamak gerekir\" dedi.

Kimsenin inancını yitirmesini istemediklerini, son düdüğe kadar savaşacaklarını belirten Çeliker, \"Cumartesi günü oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçının biletlerini 1 TL olarak belirledik. En büyük gücümüz olan taraftarımızın tribünü doldurarak futbolcularımıza sonuna kadar destek olacağından eminiz\" diye konuştu. Kaf-Kaf\'ta Tayfun, Abdülhamit ve Mustafa Aşan\'la birlikte altyapı patentli takımda kalan 4 tecrübeli isimden biri olan Mahmut, bu sezon 21\'i ilk 11\'de olmak üzere 23 karşılaşmada forma giyerek 5 gol attı.

FOTOĞRAFLI