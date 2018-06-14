Karşıyaka'da Mahmut gitti

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düşen Karşıyaka\'da transfer yasağı nedeniyle yönetimin kadroda tutmak istediği orta saha oyuncusu Mahmut Temür, kariyerine Almanya\'da devam etme kararı aldı. Yeşil-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren gurbetçi futbolcu Almanya Bölgesel Lig takımlarından Alemannia Aachen ile anlaştı. 2015-16 sezonunun devre arasında Adanaspor\'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu Kaf-Kaf\'ta o sezon 2\'nci Lig\'e düşme acısı yaşarken, son olarak geçen sezon da 3\'üncü Lig\'e düşme üzüntüsü yaşadı. Mahmut, 2.5 sezonda Karşıyaka formasıyla toplam 61 maça çıkıp 7 gol attı.