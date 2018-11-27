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Spor

Karşıyaka'da Kuş havalandı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -  TFF 3

27 Kasım 2018 17:47

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - 

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son 7 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, tek yenilgiyle yükselişe geçen Karşıyaka\'da golcü Hakan Kuş da uçuşta.
Sezonun ilk haftalarında suskun kalan Hakan, 2-1 kazanılan Yeni Orduspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynadı. Bergama Belediyespor deplasmanında da uzatmanın son saniyesinde 1-1 eşitliği getiren golü atan Hakan, son 3 haftayı 2 golle geçti. Geçen sezon devre arasında Can Erdem\'in ayrılmasıyla eldeki tek santrfor olarak kalan Hakan Kuş, bu sezon 14 maçta 4 gol attı. Kadronun en skorer ismi konumundaki Hakan\'a pazar günü Adıyaman 1954 maçında da büyük iş düşecek.

(FOTOĞRAFLI)

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