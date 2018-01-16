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Spor

Karşıyaka'da kulisler hareketli

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - MALİ ve sportif olarak tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşayan Karşıyaka'da yönetimin istifa kararı sonrası bu hafta sonu yapılacak olağanüstü kongreye sayılı günler kala, şirketleşme çalışmalarından sonuç alınamazken başkan

16 Ocak 2018 18:10

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - MALİ ve sportif olarak tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşayan Karşıyaka\'da yönetimin istifa kararı sonrası bu hafta sonu yapılacak olağanüstü kongreye sayılı günler kala, şirketleşme çalışmalarından sonuç alınamazken başkanlık için ise kulisler hareketlenmeye başladı. Kulüpte daha önce basketbol şube başkanlığı yapan, son olarak geçen sezon Başkan Mutlu Altuğ ile ters düşerek görevinden alınan Turgay Büyükkarcı\'nın göreve talip olabileceği öğrenildi. Daha önce de farklı dönemlerde başkanlık için teklif götürülen Büyükkarcı\'nın Yaşar Holding ve Karşıyaka Belediyesi\'nden destek bulduğu takdirde başkanlığa aday olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Büyükkarcı\'nın aday olmaması durumunda 2 sezondur voleybol şubesinde başkanlık yapan Serkan Ergüven\'in camianın desteğine göre ilk etapta sezon sonuna kadar göreve talip olabileceği belirtiliyor. İstifa kararı alan Başkan Mutlu Altuğ ise son güne kadar gelişmeleri bekliyor. Şirket ortağı bulabilmek için farklı iş çevrelerinin kapısını çalan Altuğ\'un ortak bulduğu takdirde göreve devam etmek istediği öğrenildi. Mutlu Altuğ\'un dışarıdan destek bulamaması halinde ise kongrede başka aday çıkmazsa başkanlığa yeniden talip olacağı sızan haberler arasında.
Basketbol takımının sponsoru Yaşar Holding\'in ise şirketleşme konusundaki tavrını netleştirmek için beklemede olduğu öğrenildi.

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