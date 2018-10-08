Karşıyaka'da korkutan tablo

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Son 3 yılda 2 kez küme düşerek en kıdemli takımı olduğu Spor Toto 1\'inci Lig\'den tarihinde ilk kez profesyonel liglerde 4\'üncü kategoriye gerileyen Karşıyaka, TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'taki kötü performansıyla taraftarını korkutmaya başladı.

3 yıldır transfer yasaklısı olan ve geçen hafta kırmızı kart görerek 4 maç ceza alan Mustafa Aşan hariç tamamı altyapı patentli kadrosu kalan Karşıyaka ligde oynadığı 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Üst üste çıktığı Esenler Erokspor mücadelesini 3-1, Kırşehir Belediyespor deplasmanını ise 2-1 kaybeden İzmir ekibi, 5 puanla düşme hattının1 puan üzerinde yer aldı.

Yeşil-kırmızılılarda ilk hafta sonrası Ufuk İskender\'le yolların ayrılmasıyla göreve gelen teknik direktör Aytekin Sümbül\'ün durumu da tartışılmaya başladı. Sümbül yönetimindeki 5 maçta yalnız Kemerspor\'u 2-1 yenen Karşıyaka, 3 mağlubiyet alırken Alibeyköyspor deplasmanında beraberliği son saniyede Doğukan\'ın frikik golüyle kurtardı. Karşıyaka, grupta cumartesi günü 4 puanla tek basamak gerisinde düşme hattında yer alan Altındağ Belediyespor\'u kritik maçta konuk edecek. Eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından amatöre düşürülmekten geçen sezondan beri defalarca son anda kurtulan, ağır borç yüküyle destek alamadan ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka, ligde kurtuluş savaşı verecek.

ALKIŞLAR ERSAGUN\'A

Karşıyaka\'da Kırşehir Belediyespor deplasmanı öncesi cumartesi günü babaannesini kaybeden Ersagun Akbar Karaman, büyük acısına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman\'ın oğlu olan 21 yaşındaki altyapı patentli Ersagun, babaannesi Şefika Karaman\'ın Konya\'da toprağa verildiği saatlerde takımının Kırşehir maçının kadrosunda yer aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan genç futbolcu mücadelede şans bulamadı. Ersagun, maçın ardından Konya\'ya gitti. Ünal Karaman, annesinin cenazesi nedeniyle takımının Spor Toto Süper Lig\'deki Akhisarspor deplasmanında yer alamadı.

