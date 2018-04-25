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Spor

Karşıyaka'da kayyuma ret

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düşmenin acısını yaşayan Karşıyaka'da eski başkan Mutlu Altuğ'un 20 Ocak'ta yapılan kongrenin iptal edilmesiyle ilgili açtığı davayı inceleyen mahkeme, kulübe kayyum atanması talebini kabul etmedi

25 Nisan 2018 19:07

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düşmenin acısını yaşayan Karşıyaka\'da eski başkan Mutlu Altuğ\'un 20 Ocak\'ta yapılan kongrenin iptal edilmesiyle ilgili açtığı davayı inceleyen mahkeme, kulübe kayyum atanması talebini kabul etmedi. Altuğ\'un geçtiğimiz 5 Nisan\'da genel kurulun iptali ve yargılama kesinleşinceye kadar mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde kongre kararlarının durmasına dair ihtiyati tedbir kararı verilmesiyle ilgili açtığı davada ara karar veren Karşıyaka 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının usul ve yasa ile dosya kapsamına uygun bulunmayan ihtiyati tedbir kararının reddine hükmetti. 
Kongreyle ilgili talep edilen ihtiyati tedbir kararının verilmesinin kulübü yönetilemez hale getirip telafisi güç zararlara sebep olacağının altını çizildiği mahkeme kararında, \"Dosya bir bütün olarak incelendiğinde asıl ihtiyati tedbir kararı verilmesi ileride telafisi güç zararlara sebebiyet verecek, davalı dernek yönetilemez ve faaliyet gösterilemez hale gelecektir. Bu olayda ihtiyati tedbir kararı verilmesinin yasal koşullarının oluştuğundan söz etmek ümmkün değildir\" ifadeleri kullanıldı. Altuğ\'un kararla ilgili 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi\'ne itiraz etme hattı var. Mahkemede yargı süreci ise devam edecek.
HUKUK SAVAŞI
Karşıyaka\'da 1.5 yıl başkanlık yaptıktan sonra istifa ederek kongre kararı alıp 20 Ocak\'ta görevi Turgay Büyükkarcı\'ya devreden Mutlu Altuğ\'un açtığı genel kurulun iptali davası, kulüple Altuğ arasında hukuk savaşı başlattı. Altuğ, davasına gerekçe olarak kulüp tüzüğü gereği genel kurulların 2 güne yayılması gerekliliğine rağmen yönetim seçiminin verilen önergeyle 21 Ocak yerine 20 Ocak\'ta yapılmasını gösterdi. Genel kurul kararını alırken gündemi yalnız seçim maddesi olarak belirlediklerini, buna rağmen üyelerin önergesiyle gündeme madde eklendiğini belirten Altuğ, kongre divanını da genel kurul tutanağında tarih sahtekarlığı yapmakla suçladı.
Yeşil kırmızılı yönetim ise mahkemeye sunalan cevap dilekçesinde iddiaların yerinde olmadığını belirtip öncelikle davanın 1 aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığını belirtti. Kongrede usule ve dernek tüzüğüne uygun gündem belirlenip karar alındığını söyleyen yönetim, Mutlu Altuğ\'un dönemindeki usulsüzlik iddialarıyla ilgili hesap vermesi konusunda çağrılması üzerine kötü niyetli şekilde davayı açtığını, genel kurul toplantısında sahtecilik yapılmayıp sadece hatalı şekilde yazılan tarih üzerinde düzeltme yapıldığını savundu.

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