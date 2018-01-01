T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da kamp krizi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem Başkan Mutlu Altuğ hem de Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın en kritik dönüm noktasında istifa ettiği, yeni puan silme cezası almaması için önünde acil ödenmesi gereken 2 milyon TL'yi aşk

01 Ocak 2018 15:34

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta hem Başkan Mutlu Altuğ hem de Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral\'ın en kritik dönüm noktasında istifa ettiği, yeni puan silme cezası almaması için önünde acil ödenmesi gereken 2 milyon TL\'yi aşkın eski yabancı futbolcu borcu bulunan Karşıyaka\'da şimdi de kamp krizi yaşanıyor. Düşme hattındaki yeşil-kırmızılılarda ikinci yarının hazırlıklarını 23 Aralık\'tan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde sürdüren futbolcular, Antalya\'da yarın başlayacak kampa gitmek istemediklerini bildirdi.
Antalya\'da 13 Ocak\'a kadar sürmesi planlanan kampın 70 bin TL civarında tutan masrafını Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın karşılayacağı Karşıyaka\'da para alamayan futbolcular olağanüstü seçimli genel kurula kadar fiilen görevde kalacak yönetime, \"Kamp masrafını bize verin İzmir\'de çalışalım. Kampa gideceksek de en azından harçlık alalım\" resti çekti. Can\'ın ayrıldığı, Ali Say\'ın ayrılmak istediği Karşıyaka\'da tesislerdeki su sıkıntısı yüzünden antrenmanlar da halen aksıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHATFFLig Beyaz GrupBaşkan Mutlu AltuğDivan Kurulu Başkanı Cihan BüyükoralTLKarşıyakaDüşmeAralıkSelçuk Yaşar TesisleriAntalyaOcakKarşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu AkpınarKampaCanAli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24