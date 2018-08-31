Karşıyaka'da kale Erdoğan'ın

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'taki sezonun ilk haftasında pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak Karşıyaka\'da kalede Erdoğan Açar oynayacak. Geçen yıl altyapıdan profesyonel olan 20 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmayla kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkacak. Son 2.5 sezondur ilk 11\'in değişilmezi olan Erhan\'ın Altınordu\'ya transferi sonrası kalede forma giymesi beklenen file bekçilerinden Mehmet Aksoy, Van\'a götürülmedi.

Geçtiğimiz sezon tüm maçlarda Erhan\'ın gerisinde yedek bekleyen, kamp döneminde hazırlık karşılaşmalarının çoğunda 11\'de oynayan Mehmet\'in yerine 19 yaşındaki Efe Öcal, kafilede yedek kaleci olarak yer aldı. Yüksek rakıma alışmak için Van\'a 2 gün önceden giden yeşil-kırmızılı kafile son çalışmalarını bu kentte yaparak pusuya yatacak. Hafif sakatlıkları süren Arif ve Doğukan\'ın maçta forma giymeleri bekleniyor.

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