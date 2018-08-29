Karşıyaka'da kadro netleşiyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta sezonu pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanıyla açacak Karşıyaka\'da ilk 11 şekilleniyor.

Sakatlığı bulunan Cenk, Arif ve Doğukan\'ın pazar gününe yetişmesi beklenen yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Ufuk İskender, kaleci Erhan\'ın Altınordu\'ya uğurlanmasıyla tek hazır alternatif olarak kalan Mehmet\'i oynatacak.

İzmir ekibinde defans hattının sağında Mustafa Değirmenci, solunda Onur\'un forma giymesi, Cenk-Metin ikilisinin stoperde görev yapması bekleniyor. Karşıyaka\'nın 2 sezondur değişilmez ön liberoları olan Mustafa Aşan ve Arif, yine birlikte görev yapacak. Orta sahanın sağında Battal, ortasında Harun, solunda Doğukan\'ı sahaya sürmesi beklenen teknik direktör İskender, Hakan\'ı ileri uçta görevlendirecek.