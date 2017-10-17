Karşıyaka'da istifalar devam ediyor

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- FUTBOLDA aldığı puan silme cezaları ve takımdaki kötü gidişle düşme hattından kurtulamayan, yıllardır başarılı çizgisi olan basketbol takımında da büyük mali sıkıntı yaşayan Karşıyaka\'da yönetimdeki istifalar devam ediyor.

Önce futbol şubesine sponsor olduktan sonra yönetim dışından şube başkanlığına getirilen Şevket Pehlivan, sonra Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar ve Asbaşkan Serhat Bayülken\'in görevlerinden ve ana yönetimden istifa ettiği Karşıyaka\'da Mustafa Celep de ayrılık kararı aldı. Yönetimde basketbol şubede altyapı başkanı ve tesisler sorumlusu olan Celep, hem görevinden hem de ana yönetimden istifa ettiğini açıkladı.

Celep ve Bayülken\'in istifaları geçtiğimiz günlerde Serdar Işıldar\'ın ayrılması sonrası da gündeme gelmişti. Tarihinin en kritik dönemlerinin birinden geçen kulüpte futbol şubede Pehlivan\'ın istifasının üzerinden geçen yaklaşık 1 ay, basketbolda ise Işıldar\'ın istifa etmesinden sonra geçen 2 haftada henüz yeni şube yönetimleri belirlenmedi. Futbolda Gümüşhanespor deplasmanından 5-0\'lık hezimetle dönen, cumartesi günü iç sahada oynanacak Zonguldak Kömürspor maçına da moralsiz hazırlanan yeşil-kırmızılılarda genç ağırlıklı kadroya geçen sezondan bu yana sahip çıkan Taraftarlar Derneği de ilk kez takıma uyarı mesajı yayınlayıp toparlanmalarını istedi.

DİVANDA KONGRE GÜNÜ

Karşıyaka\'da kulübün divan kurulu kongresi yarın düzenlenecek. Karşıyaka Nikah Sarayı\'ndaki olağan kongre saat 18.00\'de başlayacak. Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral\'ın yeniden talip olmayacağı divan yönetimi için adaylığını açıklayan tek isim Ferruh Ergezen oldu. Karşıyaka\'da kongrede divandaki yönetim seçimi maddesinin ocak ayına ertelenmesi de gündemde.