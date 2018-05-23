Karşıyaka'da işlem tamam

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra futbol yönetimi ve teknik heyette değişikliğe giden Karşıyaka, iç transferin büyük bir kısmını da aynı gün içinde bitirdi. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker ve Sportif Direktör İsmet Arzuman, 10 futbolcuyla birden yeniden anlaştı. Karşıyaka\'da sözleşmesi biten isimlerden Onur, Cenk, Hakan, Anıl, Battal, Bartu ve Arif\'in yanı sıra Fatih, Harun ve Mustafa Değirmenci\'yle de yeni sezon öncesi sözleşme tazelendi. Yeşil-kırmızılı oyuncular, kulüpten geçen sezondan kalan alacaklarında da ciddi miktarda indirim yaptı.

Karşıyaka yönetimi, haftaya kendi arasında toplayacağı 1.9 milyon TL kaynakla bu oyuncuların gecmiş alacaklarını kapatıp 2\'şer yıllık yeni sözleşmelere imza attıracak. Sözleşmeleri biten gurbetçi oyuncular Tayfun, Mahmut ve Abdülhamit\'le masaya oturmak için yurt dışından dönmeleri bekleniyor. Karşıyaka, yine sözleşmeleri sona eren Metin ve Mustafa Aşan\'la yeniden görüşecek. Mustafa\'nın 3\'üncü Lig\'de askerlik engeli de bulunuyor. Yeşil-kırmızılı kadroda kaleci Erhan\'ın yanı sıra Doğukan, Özgür, Görkem, İlyas, Mahir gibi genç oyuncuların sözleşmeleri ise devam ediyor.