Karşıyaka'da İskender dönemi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra yeni sezon planlamalarına başlayan Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Ufuk İskender\'i getirdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker ve 7 kişilik yeni futbol şube yönetimiyle Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde bir araya gelen İskender\'le 1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Futbolculuk kariyerinin ardından İstanbulspor ve Çaykur Rizespor\'da antrenörlük yapan 51 yaşındaki teknik adam, 2009-2012 yılları arasında Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir\'de altyapılar ve A takımda görev aldı. UEFA Pro Lisans sahibi Ufuk İskender, son olarak Siirtspor, Orduspor ve Anadolu Bağcılarspor\'da teknik direktörlük yaptı.

Karşıyaka\'ya hizmet etmenin kendisi için bir şeref olduğunu söyleyen Ufuk İskender, \"Türkiye\'nin değil Dünya\'nın en büyük camialarından birisi olan Karşıyaka\'yı ekip arkadaşlarımla en iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sabah akşam tek işimiz çalışmak, çalışmak, çalışmak olacak\" dedi.

Futbolda teknik ve idari yapılanmayı sürdürürken iç transferde sözleşmesi bitecek isimlerle ön görüşmeleri yapan transfer yasaklısı Karşıyaka, Cenk ile Hakan\'la yeniden anlaşmaya yakın. Eski yabancılardan Banahene\'ye 213 bin TL alacağını ödeyip FIFA\'dan gelecek küme düşürme cezasının önüne geçen yeşil-kırmızılı yönetim, alacağı bulunan Ofoedu\'yla pazarlıkları sürdürüyor.

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