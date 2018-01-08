Karşıyaka'da ilk görüşme

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sıkıntılı günler yaşayan Karşıyaka\'da kulübün şirketleşmesi projesinde eski başkanlardan Hasan Denizkurdu ve camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu bir araya geldi. Görüşme AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli\'nin ofisinde gerçekleşti. Toplantıda kulübün genel durumu ve şirketleşme konusunda atılması planlanan adımlar masaya yatırıldı. Önümüzdeki günlerde Yaşar Holding\'le de bir görüşme yapılması bekleniyor. Yeşil-kırmızılıların şirketleşme gündeminde Yaşar Holding\'in basketbol şubesinin yönetimi devralması planı ortaya çıkmıştı. Nazım Torbaoğlu ise kulübün genel borcunun 5\'te 3\'ünü kendisi, 5\'te 2\'sini ise Yaşar Holding\'in üstlenmesi koşuluyla futbol şubesine talip olduğunu açıklamıştı.