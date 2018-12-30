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Spor

Karşıyaka'da ilk etap bitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı

30 Aralık 2018 16:10

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı.
Yeşil-kırmızılılarda başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticilerden Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Ahmet Yimsek ve Cenk Karslı, son çalışmayı izleyip futbolcular ve tesis çalışanlarının yeni yılını kutladı. Karşıyaka, 2 günlük iznin ardından 2 Ocak\'ta tesislerinde yeniden toplanacak. İzmir temilcisi, 20 Ocak\'ta başlayacak lig maratonu öncesi Tire\'de Tire 1922\'yle hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
(FOTOĞRAFLI) 

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