Karşıyaka'da ilk etap bitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı.

Yeşil-kırmızılılarda başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticilerden Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Ahmet Yimsek ve Cenk Karslı, son çalışmayı izleyip futbolcular ve tesis çalışanlarının yeni yılını kutladı. Karşıyaka, 2 günlük iznin ardından 2 Ocak\'ta tesislerinde yeniden toplanacak. İzmir temilcisi, 20 Ocak\'ta başlayacak lig maratonu öncesi Tire\'de Tire 1922\'yle hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

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