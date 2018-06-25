Karşıyaka'da hareketli gün

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'de kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka, yarın hareketli bir gün yaşayacak. Futbol takımının yeni sezon öncesi FIFA\'dan 6 puan silme cezası almaması için eski futbolcularından Ofoedu\'nun 310 bin TL alacağını yatıracak Kaf-Kaf, vergi yapılandırmasından yararlanmak için 253 bin TL güncel vergi borcunu da ödemeye çalışacak.

İç transferde 9 futbolcunun ardından takım kaptanı Mustafa Aşan\'la da söz kesen yeşil-kırmızılıların tecrübeli futbolcuya imza attırması da bekleniyor. İç transferde fire vermek istemeyen Karşıyaka, Tayfun, Hakan, Abdülhamit\'le de pazarlıklarını sürdürüyor. Takımdaki genç oyuncular ile altyapıdan denenen isimlerin antrenmanlara başladığı Kaf-Kaf\'ta diğer futbolcular ise 1 Temmuz\'da topbaşı yapacak.