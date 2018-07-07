Karşıyaka'da Hakan da tamam

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra mevcut kadrosunu koruyup altyapıdan yetenekli gençlerle takviye yapmaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka, iç transferde 11 futbolcudan sonra forvet Hakan Kuş\'la da anlaştı.

Uzun görüşmeler sonucunda geçen sezonki alacağında yüzde 40 civarında indirim yapmayı kabul eden 24 yaşındaki golcü, Pazartesi günü sözleşme imzalayıp takımla antrenmanlara çıkacak. 2012 yılından bu yana Karşıyaka kadrosunda yer alan Hakan, geçen sezon 2\'nci Lig\'de 14\'ü ilk 11\'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 4 gol attı.

İç transferde daha önce Onur, Cenk, Anıl, Battal, Bartu, Arif, Fatih, Harun ve Mustafa Değirmenci\'nin 3 yıllık alacaklarını kapatıp sözleşme yenileyen, ardından takım kaptanı Mustafa Aşan ve Metin\'in paralarını yatırıp yeniden anlaşan Karşıyaka, Hakan\'ın da kalmasıyla 12 isimle anlaşmış oldu. Altyapıdan çıkan Doğukan, Özgür, Görkem, İlyas, Mahir, Batuhan Altın, Namık, Mehmet ve Cem gibi isimlerin de A takım kadrosunda olduğu kırmızı yeşillerde yaz döneminde gurbetçiler Tayfun ve Mahmut ayrılırken bonservisini isteyen kaleci Erhan\'ın durumu belirsizliğini koruyor. Abdülhamit\'le ise bu hafta son kez görüşülecek.

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