Karşıyaka'da gündem yine stat

İZMİR,(DHA) -

Karşıyaka\'da yıllardır yapımı beklenen yeni stadın ihalesinin açılan davalar sonrası ikinci kez iptal olması Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu\'nu karşı karşıya getirdi.

Yeni stadı İzmir\'de ilk gündeme getiren kulüp olup 20 yıldır bekleyiş içinde olmasına rağmen kentin stadyum konusunda en mağdur temsilcisi haline gelen yeşil-kırmızılılarda tartışmalar yeniden alevlendi.

BAŞKAN AKPINAR: \"STAT KONUSUNDA KENTİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM\"

Belediye Başkanı Akpınar, stat ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere, \"Bir açık oturum yapalım. Yeri saati siz belirleyin. Sormak istediğiniz her şeyi sorun. Kulübü bu hale getirenler gelsin şanlı taraftara hesap versin. Ben vermeye hazırım. Ben stat konusunda sadece kentin geleceğini düşündüm\" dedi.

\"STADA DEĞİL YERİNE İTİRAZ ETTİM\"

Akpınar, \"Stada değil yerine itiraz ettim. 5 yıldır verdiğim kararın arkasında da dimdik duruyorum ama gelinen noktada günah keçisi ilan edildim. Çünka stadı zaten oraya teknik olarak yapamayacak olanlar bunu kullandı. Stat diyerek taraftarı oyalayanlar, bizleri karşı karşıya getirmeyi başardı. Kulüp neden bu hale geldi, belediye neden günah keçisi ilan edildi herkes doğruları konuşsun ve geç de olsa sosyal medya kahramanlığı dışında somut bir adım atalım. Belki kulübün şu anki durumunu değiştirmez ama en azından biz yeni bir sayfa için adım atmış oluruz\" yorumunu yaptı.

İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU: \"AKPINAR\'IN AÇIKLAMASI AKIL TUTULMASIDIR\"

Başkan Akpınar\'ın bu çıkışına AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu\'ndan yazılı açıklama ile yanıt geldi. Çiftçioğlu\'nun açıklaması şöyle:

\"Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada Karşıyaka Stadı mevzusunda, AK Parti\'nin Karşıyaka taraftarı ile kendisini karşı karşıya getirdiğini iddia ederek, açık oturumda konuşmak istediğini ifade etmiştir. Bu açıklama bir akıl tutulmasıdır. Hükümetimiz ülke genelinde 37 tane stadyum projesi planlayarak bunların 16 tanesini hizmete açmış, 18 tanesinin inşaatının ve proje çalışmalarının devamını sağlamakta olup diğer 3 tane stadın da sözleşme ve ihale süreçlerini takip etmektedir. Cumhuriyet tarihinde en büyük stadyum yatırımlarının AK Parti dönemlerinde yapılmıştır.\"

AK Parti\'nin bu konudaki tavrı ve duruşunun şeffalığının altını çizen Çiftçioğlu, \"Ne yazık ki Karşıyakalılık kültürünü alamayan, Karşıyaka atkısını Karşıyaka\'ya başkan adayı oldukta sonra takan, taraftarın ve halkın dilinden anlayamayan Hüseyin Mutlu Akpınar bu yatırımın Karşıyaka\'ya yapılmasını engelleyip, Yalı\'daki birkaç ailenin esiri olarak sınıfta kalmıştır\" dedi.

Çiftçioğlu, \"Karşıyaka Spor Kulübü\'ne stadın yapımını engelleyerek tarihe kara leke bırakan Hüseyin Mutlu Akpınar, göz göre göre 3\'üncü Lig\'e düşen futbol takımımıza acaba şu an belediye olarak hangi destekleri veriyor?\" diye sorup Akpınar\'ı sınıfta kaldığı stat mevzusunda kulubü ve taraftarı siyasete karıştırmamaya davet etti.